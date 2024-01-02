يستعد الفنان المصري مصطفى شعبان، للزواج من هدى الناظر مديرة المطرب العالمي عمرو دياب السابقة.

زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر

وصرّحت مصادر مقربة من مصطفى شعبان، أنه يحضر خلال الفترة الحالية، للزواج من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، حيث يحتفل الفنان بعقد قرانه خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما يقام حفل الزفاف بعد موسم رمضان 2024.

وأكد المصدر أن مصطفى شعبان وهدى الناظر مرتبطان منذ فترة طويلة، وتجمعهما علاقة حب، فيما لم يؤكد النجم مصطفى شعبان أو هدى الناظر حقيقة هذه المعلومات حتى الآن .

هل تزوج مصطفى شعبان قبل هدى الناظر؟

يظن البعض أن مصطفى شعبان صاحب شخصية فواز في مسلسل الزوجة الرابعة، متزوجا، ولكن حقيقة الأمر أن زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر هو الأول للفنان رغم وصوله لسن 53 عاما.

ولم يدخل مصطفى شعبان قبل هدى الناظر الحياة الزوجة من قبل، وكان يفضل الابتعاد عنها، ولكنه أكد في تصريحات تلفزيونية منذ عام، سبب عدم زواجه حتى الآن، وأوضح: أنا مش ضد الفكرة ولا حاجة، هو الموضوع كله نصيب.

وأضاف مصطفى شعبان: كل حاجة ليها جوانب حلوة وجوانب وحشة، بس أنا معنديش مشكلة تمام يعني لو لاقيت حاجة مش همانع من الزواج.

من هي هدى الناظر

تخرجت هدى الناظر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006

شغلت هدى الناظر مديرة أعمال الفنان عمرو دياب لعدة سنوات

تركت العمل مع الهضبة بسبب أزمتها مع زوجته السابقة دينا الشربيني.

لقبها البعض بالجندي المجهول في حياة عمرو دياب

ولكن حسب تقارير سابقة، أشارت إلى أن الهضبة استغنى عنها

تركت العمل مع عمرو دياب بسبب غيرة زوجته السابقة دينا الشربيني

في رواية أخرى أكدت تقارير صحفية إمارتية أن عودة عمرو دياب آنذاك للتعاون مع شركة روتانا سبب في استغناء الهضبة عنها.

مصطفى شعبان في رمضان 2024

ويعكف مصطفى شعبان خلال الفترة المقبلة على انتهاء تصوير مسلسل المعلم الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، والعمل من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فيه كلًا من: هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، إنتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب.

آخر أعمال مصطفى شعبان

شارك مصطفى شعبان في موسم رمضان 2023، بمسلسل يحمل اسم بابا المجال، شارك في بطولته كلا من: رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد، سماء إبراهيم، محمود حافظ وغيرهم.

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