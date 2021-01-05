تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الفنانة ” شهيرة ” عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” لقصيدة شعر بصوت زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” والتي كان قد أهداها لها .

وقال الفنان الراحل في كلمات القصيدة : ” أحبك مهما تمادى البعاد ومهما افترقنا بهذا الطريق .. فإنك نبض أحب غناه وأمسك ثوبك مثل الغريق .. أحبك رغم ظروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق ” .

وتابع : ” أحبك يا مهجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق .. أحبك مهما تمادى البعاد ومهما أسرتِ فؤادي الطليق .. أحبك أنشودة للصباح وأرنو إليك بشوق عميق ” .

https://www.facebook.com/100003882231403/videos/1886204778185578/?t=61