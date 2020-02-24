قصي خولي ينشر صورة له مع الشيخ محمد بن راشد.. والجمهور يسأله عن زوجته وابنه!

نشر الفنان السوري قصي خولي صورة له مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن مشاركته في مبادرة “صناع الأمل”.

وظهر قصي خولي في الصورة وهو يصافح الشيخ محمد بن راشد وعلق كاتبا: “صانع الأمل الأول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.

وجاءت تعليقات متابعي قصي خولي على الصورة متسائلة عن الضجة التي اثيرت بعد ظهور زوجته وحماته في الاعلام ومواقع التواصل وكشفهما عن اهماله لطفله حيث ساله احدهم: “شنووو وضع زوجتك وابنك حاليا” فيما قالت اخرى “ليش تارك مرتك تبكي ياقصي الي مابيتزوج من ملتو بموت بعلتو”.

وكان قصي خولي قد تحدث في أول تصريحات صحفية عن مقاطع الفيديو الخاصة بالسيدة مديحة الحمداني، بقوله: “ردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير.. لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة”، وذلك بحسب موقع مجلة “زهرة الخليج”.

وكانت آمال علام حماة قصي خوليقد أعلنت من خلال تصريحاتها لبرنامج “نجوم” على إذاعة “موازييك أف أم” التونسية أن ابنتها مديحة الحمداني التقت النجم السوري لأول مرة خلال عملها في شركة “ميديا لاين” في دبي عام 2014 وبعدها تم زواجهما على نطاق ضيق بعيداً عن وسائل الإعلام ولكنه لم يكن زواجاً سرياً، مبينة أن ابنتها كانت تتعرض للتنمر والانتقادات كلما نشرت صوراً تجمعها بزوجها الذي كان يرفض إعلان الزواج لوسائل الإعلام بالرغم من أنه كان معلناً في نطاق عائلي، مما جعل ابنتها بالإهانة ولم يعجبها حديث زوجها في الإعلام.