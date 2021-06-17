عادت قضية نفقة “التوأم” التي رفعتها ​الممثلة المصرية زينة​ ضد الممثل المصري ​أحمد عز​ الى مجمع محاكم منطقة القاهرة الجديدة، حيث قررت محكمة الأسرة عدم البت النهائي في استئناف أحمد عز، بشأن إلزامه بدفع ما قيمته 41 ألف و700 جنيه إسترليني للتوأم كقيمة مصاريف دراسية.

وحددت الجلسة القادمة في 11 تموز القادم، موعداً للنطق بالحكم في تلك القضية، وحسم ما إذا كان سيتم تخفيض المبلغ كما طلب أحمد عز، أم سيتم اتخاذ ذات القرار بنفس قيمة النفقة لتوأمه.

والجدير بالذكر أن ​معتز الدكر​، محامي زينة كان قد أقام دعوى ضد أحمد، يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لطفليه “​زين الدين​”، و”عز الدين”، وألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، إلا أنه استأنف على الحكم.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قضت، فى وقت سابق، بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه: “زين الدين”، و”عز الدين”، إلا أنها استأنفت على الحكم كون قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، ولأن طفليه في مدارس دولية لا تقبل إلا بتلك العملة.





