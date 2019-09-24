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قطة تفاجئ بشرى على سجادة مهرجان الجونة السينمائي

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تفاجأت الممثلة المصرية بشرى بضيفة غير متوقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي. وأثناء وقوفها أمام المصورين لالتقاط الصور لها إقتربت منها قطة صغيرة، فبادرت بشرى لمداعبتها واللعب معها.
ونشرت بشرى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورهما من مهرجان الجونة وظهرت خلالها ​القطة​ على السجادة الحمراء. وأضافت بشرى تعليقاً جاء فيه: “مش مهرجان فساتين بس”.

وتجدر الإشارة الى أن بشرى لفتت الأنظار إليها بإطلالة جميلة، إذ ارتدت في حفل مهرجان الجونة السينمائي توب باللون البوردو وتنورة على شكل بنطالون أسود.

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