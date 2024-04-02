جاء قفطان ياسمين صبري، الذي ارتدته لحدث خاص في المملكة العربية السعودية، مزينًا بالترتر وأحجار الراين.

إطلالة مختلفة لـ ياسمين صبري

إذا كنت من المتابعين المتحمسين لأسلوب ياسمين صبري، فربما تعلم بالفعل أن الجميلة المصرية تحب أطقمها الأنثوية. من الطبقات الوردية الفاتحة إلى التنانير النسائية والفساتين الزهرية، خزانة صبري مليئة بالقطع الرومانسية ويبدو أن خزانة ملابسها التقليدية ليست مختلفة.

، سافرت الممثلة إلى الرياض في رمضان 2024 الجاري، حيث حضرت حدثًا خاصًا لعطور إبراهيم القرشي وفي ليلتها في المملكة العربية السعودية، اختارت صبري ملابس محتشمة كانت جميلة بقدر ما كانت جريئة.

قفطان ياسمين صبري

وتميز قفطان ياسمين صبري بالتطريز الأكثر إثارة للاهتمام من تصميم يمنى مصطفى، اعتمدت ياسمين صبري أسلوب الأميرة في ظهورها العلني في المملكة العربية السعودية. وشوهدت النجمة في قفطان ترابي من تصميم سلمى بنعمر، يتميز بتفاصيل مطرزة غريبة على طول خط العنق.

ولم يقتصر إبراز مظهر صبري على اللؤلؤ فحسب، بل برزت أيضاً أعمال الترتر بظلال من اللون الذهبي والأزرق الفاتح، والفراشات ثلاثية الأبعاد بألوان المرجان والنعناع والعاج. كانت الخيوط الذهبية تحيط بياقة قفطانها، في حين أضاف الحزام الذهبي المدمج والمزخرف بأحجار الراين هيكلاً إلى المظهر الذي يصل إلى الأرض.

ولإكمال قفطانها، اختارت ياسمين صبري أقراطاً باللون الأزرق السماوي من Chopard، وأكملت إطلالتها الجاهزة للإفطار بإحدى إطلالات مكياجها المفضلة: عيون جريئة مع رموش كثيفة، وشفاه نيود كريمية، وجرعة كبيرة من أحمر الخدود. تركت صبري شعرها المجفف منسدلاً تمامًا، ورسمت صورة جميلة وهي تلتقط الصور على حسابها على إنستجرام.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

من ناحية أخرى، تشارك النجمة ياسمين صبري في الجزء الثاني من الموسم الرمضاني الحالي 2024 بمسلسل رحيل.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

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