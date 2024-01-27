هاجمت الممثلة السورية – الأردنية صفاء سلطان أبناء الشعب السوري، زاعمة بأنهم السبب في ما حصل وما يحصل حالياً في سوريا واتهمتهم بالتسبب في تدهور الأوضاع.

وأعربت سلطان، خلال إطلالتها في برنامج “يا فيل يا ريل” على قناة “الجديد” اللبنانية، عن حزنها تجاه الأوضاع التي آلت إليها سوريا، مستذكرة بدايات الثورة السورية وكيف تنبأت بقصر أمدها، لكن الأحداث أخذت بعداً مغايراً.

تصريحات صفاء سلطان عن سوريا

وتجاهلت “سلطان” ممارسات النظام السوري الإجرامية واعتداءاته على الشعب السوري، حيث قالت إنها “ترفض لوم الجيش والحكومة بل تلوم أولئك السوريين الذين وافقوا على دخول “أشخاص غرباء” إلى أرض سوريا وتركوهم ينتشرون وينفذون أجنداتهم تحت غطاء الدين”.

وزعمت سلطان بأنها لو تعرضت لموقف مشابه في الأردن فإنها لن تتهاون في حماية بلدها ومصلحته، قائلة: “أنا إذا سمعت شي حدا عم يحكي في الأردن شي غريب أنا مالي فهماتنه فوراً ببلغ السلطات بهل الشي حرصاً على بلدي ووفاء لها”.

ترفض العمل مع وائل شرف

وعن الشخص الذي ترفض العمل معه، قالت الممثلة السورية إنها ترفض ارتباط اسم زميلها الممثل السوري وائل شرف بشركتها الخاصة بالإنتاج “Red Rose Production”، مرجعة سبب ذلك لمشاكل شخصية جمعتهما سابقاً.

الفنان وائل شرف

وقالت: “أنا كنت كتير منيحة معه بس هو ما عنده وفا”.

ورفصت “سلطان” الكشف عن سبب المشكلة أو الحديث عن تفاصيل الخلاف باعتباره من الماضي، مضيفة: “هو ما كان منيح معي أنا.. مو مع كل البشرية”.

من هي صفاء سلطان؟

ولدت سلطان في مدينة عمان الأردنية لأب أردني وأم سورية من دمشق، كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها. وكانت منذ صغر سنها تقلد وتمثل، وكانت دائماً تعجب من حولها من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين.

أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان، واستمرت فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.

آخر أعمال صفاء سلطان

وشاركت صفاء سلطان فى سباق رمضان 2022، بالـ “مسلسل مع وقف التنفيذ” وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل” مع وقف التنفيذ” مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

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