أثارت الفنانة اللبنانية قمر صدمة بين جمهورها ومتابعيها على منواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة ظهرت فيها بإطلالة شبه عارية.

في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية قمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها قبل موعد ولادتها.

وظهرت الفنانة قمر في الصور تستعرض حملها بإطلالة صادمة ، حيث نشرت صورة لبطنها دون ملابس وبدت شبه عارية تماما أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الامريكية.

من جهة أخرى ، تصدرت الفنانة اللبنانية قمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إعلان حملها المفاجئ عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعد ظهورها ببطن ممتلئة دون ارتباطها.

وكانت قمر قد ردت على هذه الانتقادات وقامت بكتابة منشور طويل نشرته عبر خاصية الستوزير على حسابها على انستغرام قالت فيه: “ولا مرة قررت ابخل على محبيني باي معلومة بتخصني وتحديدا جمهوري اللي داعمني من اول يوم، بس اخر فترة صار في قصص كثيرة ما قادرة اسكت عنها وهي التعدي على خصوصياتي”.

وأكدت قمر ان حياتها خط احمر ولا يحق لجمهورها التدخل فيها كما دعت العرب الى تطوير اخلاقهم قائلة: “تخلف وشر وحقد وخبث وامراض بشوفن بتعليقات كتار من اول يوم اعلنت فيه حبلى.. حابين تعرفوا مين بي الطفل ومن مين حامل اذا هالقد منهارين؟ حامل من روح القدس حدا إلو معي؟ شاطرين بس تشاوروا على امرأة حامل بس لما الرجال يمارس علاقة مع رجال عادي برأيكم؟ حلال مش حرام؟”.

وتابعت “لما نحن الشعب العربي نقتل بعض ونحرق اطفالنا ومنعيشن محرومين من حقوقهم ونقتل احلامهم ونقضي على مستقبلهم هل شي محلل.. انتم كائنات شر ونفاق”.

واضافت “اليوم اي مخلوق بيتواجد بالحياة هو بإرادة ربنا! مين انتوا لتحكوا عن نعمة روح الله أراد خلقها بالحياة؟ او تحرموا او تحللوا خلق الله، انتوا مخلوقات بشرية مش اكثر، متحججين بالدين وعاملين حالكم متمسكين بالعقلية الشرقية وانتوا اكبر منافقين وكذابين!.”

واردفت “انا ما عندي مشكلة كون Single Mother أنا مع كل امرأة تكون Single Mother اذا كان الرجل وسخ ومش رجال ليكون قد مسؤولية امرأة واطفال “.