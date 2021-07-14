ردت الفنانة قمر اللبنانية على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد إعلانها حملها بدون زواج بهجوم مضاد اتهمت فيه الجمهور بالتعدي على خصوصياتها وبفخرها بأن تكون “سينغل مازر”.

وقامت قمر بكتابة منشور طويل نشرته عبر خاصية الستوزير على حسابها على انستغرام قالت فيه: “ولا مرة قررت ابخل على محبيني باي معلومة بتخصني وتحديدا جمهوري اللي داعمني من اول يوم، بس اخر فترة صار في قصص كثيرة ما قادرة اسكت عنها وهي التعدي على خصوصياتي”.

وأكدت قمر ان حياتها خط احمر ولا يحق لجمهورها التدخل فيها كما دعت العرب الى تطوير اخلاقهم قائلة: “تخلف وشر وحقد وخبث وامراض بشوفن بتعليقات كتار من اول يوم اعلنت فيه حبلى.. حابين تعرفوا مين بي الطفل ومن مين حامل اذا هالقد منهارين؟ حامل من روح القدس حدا إلو معي؟ شاطرين بس تشاوروا على امرأة حامل بس لما الرجال يمارس علاقة مع رجال عادي برأيكم؟ حلال مش حرام؟”.

وتابعت “لما نحن الشعب العربي نقتل بعض ونحرق اطفالنا ومنعيشن محرومين من حقوقهم ونقتل احلامهم ونقضي على مستقبلهم هل شي محلل.. انتم كائنات شر ونفاق”.

واضافت “اليوم اي مخلوق بيتواجد بالحياة هو بإرادة ربنا! مين انتوا لتحكوا عن نعمة روح الله أراد خلقها بالحياة؟ او تحرموا او تحللوا خلق الله، انتوا مخلوقات بشرية مش اكثر، متحججين بالدين وعاملين حالكم متمسكين بالعقلية الشرقية وانتوا اكبر منافقين وكذابين!.”

واردفت “انا ما عندي مشكلة كون Single Mother أنا مع كل امرأة تكون Single Mother اذا كان الرجل وسخ ومش رجال ليكون قد مسؤولية امرأة واطفال “.

وكانت قمر قد أثارت الجدل خلال الايام الماضية بعدما شاركت متابعيها بجلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة، دون أن تعلن عن زواجها من قبل، وعن هوية والد الجنين الموجود ببطنها.

وعلى الفور انهالت عليها الأسئلة من قِبل الجمهور: من هو والد الجنين؟ متى تزوجتي من الأساس؟، في حين تجاهلت الفنانة اللبنانية التعليقات في البداية، دون أن تحذفها، ثم قررت الرد عليها عبر «الاستوري».

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها قمر الجدل بحملها فقد لجأت قمر الى القضاء المصري عام 2010 وأقامت دعوى «إثبات نسب» ابنها جيمي ضد جمال مروان حفيد الرئيس جمال عبد الناصر – صاحب قنوات «ميلودي» حينها.