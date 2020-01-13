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قمر بإطلالة ساخنة من الكويت!

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الفنانة قمر

الفنانة قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مثيرة.

وأطلت قمر على متابعيها بهوت شورت جينز مع قميص اسود كاشفة انها في الكويت ليومين قبل ان تتوجه الى الامارات والسعودية.

وعلقت قمر على الصورة قائلة: “صباح الخير من الكويت 🥰.. رح اقعد يومين في الكويت لتصوير اعلان قريباً بتشوفوا😍😋 عدين وين بتقولو رح كون دبي وسعودية”.

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صباح الخير من الكويت 🥰 رح اقعد يومين في الكويت لتصوير اعلان قريباً بتشوفوا😍😋 بعدين وين بتقولو رح كون #دبي 🤍او # السعودية 🤍

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على جانب اخر، ما زالت الفضائح تلاحق قمر على خلفية خلافها مع السورية انجي خوري والتي كانت قد ادعت مؤخرا انها قد تعرضت لمحاولة اغتصاب بتدبير من قمر.

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