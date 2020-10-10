شارك الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، متابعيه عبر الانستغرام، بصورة تجمعه مع زوجته لبنى مشلح، وذلك من خلال خاصية “الستوري”، بمناسبة عيد ميلادها، رغم حرصه الكبير على إبعاد حياته العائلية عن الجمهور.

وعلق الممثل السوري على الصورة، بأنه يتمنى عيد ميلاد سعيد لحبيبته الجميلة، واصفًا إياها بأنها “صديقته المقربة وشريكة حياته وعائلته”، ومتمنيًا لها كل التوفيق في حياتها، وأن تحقق أمنياتها وأحلامها.





ومن المعروف عن قيس الشيخ نجيب، أنه يعمل على إبعاد حياته الشخصية والعائلية عن وسائل الإعلام والصحافة، حيث كانت هذه الصورة التي ظهرت فيها زوجته مميزة وفريدة، نظرًا لسعيه إلى إبعاد حياته العائلية عن الجمهور.

وفي الوقت ذاته، تبتعد زوجته لبنى مشلح عن الأضواء، مقارنة بمثيلاتها من زوجات الفنانين اللواتي يعملن على الظهور من خلال صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصولهن على عدد كبير من المتابعين، غير أن لبنى جعلت حسابها على موقع انستغرام خاصًا بها، وغير مفتوح للجميع، إلا لعدد قليل جدًا من المتابعين.

وكان الشيخ نجيب قد قال في تصريحات سابقة له، إنه عادة ما يحاول المحافظة على حياته العائلية في ظل الأجواء الفنية، ويعمل على تأمين بيئة صحية لابنه “جود” بعيدًا عن التوتر والضغوطات، بالرغم من أنه يعيش في ظروف حياتية عامة غير مريحة.

وحول علاقته مع زوجته ولقاءهما الأول، أوضح الشيخ نجيب أنه تعرف على زوجته خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كانا زميلين، وهي كانت مازالت تدرس في السنة الأولى، أما هو في سنته الرابعة، مبينًا أن زوجته كانت صديقته المقربة جدًا، وأن ما لفت انتباهه بها ذكاؤها، وأنها تمتلك ذوقًا رفيعًا، وعينًا نقدية دقيقة جدًا.