نشرت الفنانة التونسية ” درة ” صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري برفقة زوجها رجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” بمناسبة عيد الحب .

وظهرت درة في الصورة وهي تقف بجوار زوجها ومن خلفهما سيارة ” بنتلي فلاينج سبير 2020 ” مغطاة بالورود الحمراء .

وأثارت تلك الصورة الجدل والتساؤلات بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول إن كانت هذه السيارة الفارهة والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليون جنيه مصري هي عدية هاني سعد لزوجته في عيد الحب .

الأمر الذي دفع درة إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر حيث أعادت نشر الصورة في إستوري لها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” للتوضيح .. هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي أمام هذه السيارة التي زينت خصيصا للفلانتين ولكنها ليست ملكا لي أو لزوجي ” .