عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “إلهام شاهين”، التى نشرت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، صور مع والدتها الراحلة والتى بدت تُشبها إلي حدٍ كبير.

صورة نادرة للفنانة ” إلهام شاهين ” مع والدتها ، تبرز الشبه الكبير بينهما

“عفاف محمد عياد” هو إسم والدة الفنانة إلهام شاهين والتي توفيت في الخامس من ابريل عام 2008 وتكشف تلك الصور نادرة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مدى الشبه بين الأم وابنتها بشكل يكاد يتطابق.

إلهام شاهين مع والدتها

وعلي الصعيد الفنى، أكدت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، أن فيلم حظر تجول يقدم سينما ليها قيمتها وبتخدم المجتمع وليها رسالتها، وأضافت النجمة إلهام شاهين: “شرف لنا تمثيل مصر فى أى مكان فى العالم، ونقدم سينما بتخدم المجتمع حقيقى يعنى مش مجرد الناس تنبسط ويبقى فيلم وخلاص”، مؤكدة: “الفيلم بيقدم قضية مهمة جدا، والسينما لا تقدم حلول لكن تضع إيد الناس على الخطأ فى المجتمع وتخليهم هما يفكروا فى حلول”.

فيلم حظر تجول تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

فيلم حظر تجول بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.