أشاد الكاتب الصحفي عدنان الكاتب بإطلالة الاعلامية السعودية لجين عمران في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الرابعة واصفا اياها بالاكثر تميزا وجمالا.

فقد كتب عدنان الكاتب عبر حسابه على انستغرام عن اطلالة لجين عمران: “الاعلامية النجمة اللامعة لجين عمران كانت الاكثر تميزا وجمالا في مهرجان الجونة السينمائي وتألقت بفستان احمر رائع من موديل الخمسينات”.

بدورها ردت لجين عمران على اشادة الكاتب بها قائلة “تسلم استاذ عدنان هذا من ذوقك” وتابعت “انا من عشاق ازياء الخمسينات”.

كما كشفت لجين عمران انها قامت بوضع الماكياج لنفسها وقالت “وكالمعتاد عملت مكياجي وشعري بنفسي والجو ما قصر”.

وكانت لجين عمران قد أطلت في حفل افتتاح مهرجان الجونة لجين بفستان أحمر نسقت معه كمامة من اللون ذاته حيث اختارت التصميم من المصممة زينة زكي صاحبة علامة؛ جوليا دوماني،





