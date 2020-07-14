رصدت عدسات الكاميرات نجمة البوب الأميركية كاتي بيري وهي تستمتع بالاجواء الصيفية في ماليبو برفقة خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل أسابيع قليلة من استقبالها طفلها الاول.

وظهرت كاتي مرتدية ملابس “مايوه” لونه فوشيا، وبدت متقدمة في حملها حيث من المتوقع ان تضع طفلتها بعد أسابيع قليلة. فيما ظهر “اورلاندو وهو يمارس رياضة التزلج على الماء.

وكانت كاتي بيري قد أرجأت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا وذلك بعدما أعلن كل من بلوم وبيري، خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.

كاتي بيري كشفت في ابريل الفائت، أنها تنتظر طفلة من خطيبها “بلوم”، وقد اختارت النجمة جينيفر انيستون لتكون الأم الروحية لمولودتها القادمة.