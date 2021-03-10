خضع الموسيقار المصري ” حلمي بكر ” إلى عملية جراحية في عينه اليسرى مؤخرا بعد اكتشاف وجود مياه عليها وشعوره بآلام مبرحة بها وطلب الطبيب منه سرعة إجراء العملية حتى لا يفقد البصر بها .

وكان قد حرص عازف آلة القانون وإبن شقيقة حلمي بكر ” فادي بدر ” على طمأنة الجمهور على صحة خاله فنشر صورا له من داخل المستشفى بعد العملية .

وظهر حلمي بكر في الصور وهو يرقد على سرير المستشفى ويغطي عينه اليسرى بشاش طبي .. وكتب إبن شقيقته في تعليقه عليها قائلا : ” ألف سلامة عليك يا خالو .. وربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة يا حبيبي إن شاء الله ” .

كما خرج حلمي بكر بتصريحات صحفية له لطمأنة محبيه ومتابعيه على وضعه الصحي فأشار إلى أن العملية قد تكللت بالنجاح حيث قام بتغيير عدسة العين وهو بحالة صحية جيدة .

وأضاف إنه قد خرج من المستشفى ويتواجد حاليا في المنزل ويخضع للعلاج فقال : ” ألتزم حاليًا بتلقي العلاج اللازم طبقًا لما كتبه لي الطبيب المعالج وأتناول الأدوية في مواعيدها لعودة عيني للحياة مرة أخرى بعد أن كنت سأفتقدها ” .