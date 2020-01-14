الصفحة الرئيسية فن كارول سماحة تدعم نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

كارول سماحة تدعم نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بواسطة -
0 24
carole nancy

كارول سماحة تدعم نانسي عجرم وفادي الهاشم

أعربت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن دعمها ومساندتها لزميلتها الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ ضدّ حملة التشويه والإفتراء والكذب التي يتعرضان لها، وذلك بعد حادثة سرقة منزلهما مؤخراً وما رافقها من شائعات.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”كل الدعم للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بوجه حملة التشويه اللي عم يتعرضولها والإفتراء والتشهير والكذب والإبتزاز العلني، وكتير بتأسف وبحزن على التصريحات العنصرية اللي قرأناها وسمعناها: علنية كانت أو مبطنة !!! بس العدالة رح تاخد مجراها الله كبير”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.