كارول سماحة تدعم نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن دعمها ومساندتها لزميلتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم ضدّ حملة التشويه والإفتراء والكذب التي يتعرضان لها، وذلك بعد حادثة سرقة منزلهما مؤخراً وما رافقها من شائعات.
🔴 كل الدعم للفنانة #نانسي_عجرم وزوجها #فادي_الهاشم بوجه حملة التشويه اللي عم يتعرضولها والإفتراء والتشهير والكذب والإبتزاز العلني، وكتير بتأسف وبحزن على التصريحات العنصرية اللي قرأناها وسمعناها: علنية كانت أو مبطنة !!! بس العدالة رح تاخد مجراها
الله كبير 🙏🏻@NancyAjram
— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) January 14, 2020
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”كل الدعم للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بوجه حملة التشويه اللي عم يتعرضولها والإفتراء والتشهير والكذب والإبتزاز العلني، وكتير بتأسف وبحزن على التصريحات العنصرية اللي قرأناها وسمعناها: علنية كانت أو مبطنة !!! بس العدالة رح تاخد مجراها الله كبير”.