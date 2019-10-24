كارول سماحة تطالب بحكومة عسكرية مؤقته!

اقترحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حلا للوضع الراهن الذي يشهده بلدها لبنان تمثل في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل اخرى عسكرية مؤقته.

فقد قالت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ” 🇱🇧 أهلي وإخوتي اللبنانيين، إسقاط الحكومة وحدها ليست خطوة كافية بل.. نطالب بحكومة عسكرية مؤقته ( لثلاثة أشهر فقط) تمهد لقيام مؤتمر تأسيسي، و صياغة دستور مدني لا طائفي، ثم إنتخاب شخصيات نزيهة وكفوءة من ذوي الاختصاص و الخبرات، غير تابعة لأي حزب طائفي 🇱🇧”.

🌑 🇱🇧 أهلي وإخوتي اللبنانيين، إسقاط الحكومة وحدها ليست خطوة كافية بل

نطالب بحكومة عسكرية مؤقته ( لثلاثة أشهر فقط) تمهد لقيام مؤتمر تأسيسي، و صياغة دستور مدني لا طائفي، ثم إنتخاب شخصيات نزيهة وكفوءة من ذوي الاختصاص و الخبرات، غير تابعة لأي حزب طائفي 🇱🇧 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) October 23, 2019

وقد اثار اقتراح كارول سماحة جدلا بين متابعيها والذين اعرب معظمهم عن رفضهم لاستلام العسكر للحكم في لبنان.

ياريت كلامك ده تقيسي بيه ماحدث في مصر،

ممكن تكوني قايلاه بحسن نيه كمافعل المصريون ولكن ستندمين عليه بيوم من الايام،،

وان كنتي تقوليه بدافع معين او غرض ايضا ستندمين ولكن ستكونين قد خنتي الشعب وضللتيه لصالح العسكر وتكوني خسرتي نفسك ،ولكن اللبنانيين لن يسمعوك — Waleed adam (@Waleeda75283216) October 24, 2019

هذا أسوء اقتراح سمعته، مش شايفة حال الدول الي حاكمها العسكر؟ كلهم بيقولوا فترة انتقالية و بعدين بيقعدوا بقوة السلاح و ماعاد في اي حدا يقدر يشيلهم إلا بالدم — Mohammad Ghanem (@GhanemChannel) October 24, 2019

وكانت كارول سماحة قد اطلقت اغنية جديدة من كلماتها بعنوان “لبنان” وهي من الحان محمد رحيم ويقول مطلعها : “قسموا لبنان، دمروا البلد أكلوا المال العام، ورتوا الولد إتحملنا اللي صار، كملنا المشوار لنوصل سوا.. جمعتنا الاديان صلينا إلك ضيعوا الإيمان ، زغروا البلد”.