عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه وطنها وما يسببه ذلك من أزمة انسانية ومعيشية خانقة.

وكتبت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ” الوضع بلبنان تخطى انو انو نكتب أو نحكي عن الوجع الي عم نحسو دمار إقتصادي ودمار نفسي ومعنوي.. دمار شعب وبلد بكاملو…والمؤامرة من الداخل مستمرة!”.

وختمت كارول سماحة تغريدتها بالقول “ياضيعانك يا بلدي” مع هاشتاغ “لبنان ينهار” و”لبنان ليس بخير”.

الوضع بلبنان تخطى انو انو نكتب أو نحكي عن الوجع الي عم نحسو دمار إقتصادي ودمار نفسي ومعنوي.. دمار شعب وبلد بكاملو…والمؤامرة من الداخل مستمرة!

ياضيعانك يا بلدي #لبنان_ينهار #لبنان_ليس_بخير #لبنان pic.twitter.com/kbHNOi8Lpk — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) March 16, 2021

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة اقتصادية واجتماعية، انعكس وقعها على الوضع الأمني في البلاد التي تشهد احتجاجات كبيرة في العديد من المناطق.

وأجج الاحتجاجات الأخيرة تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي، لتواصل انهيارها وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.