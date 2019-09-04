كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لأجل تيم حسن؟

أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل #تيم_حسن في بطولة المسلسل المؤلف من من عشر حلقات، وسيعرض على “شاهد” التابع لمجموعة “أم بي سي” و”نتفليكس”، من كتابة وإخراج باسم السلكا.
سعيدة بانضمامي لأسرة مسلسل “العميد”@actortaim
ويلي رح يكون أول تجربة مع شركة
Kingset DKL Production
تأليف وإخراج :باسم السلكا #كاريس_بشار #العميد #تيم_حسن #KaressBashar
— Karess Bashar (@karessbasharnet) September 2, 2019
كاريس وبعد إعلانها عن انضمامها للمسلسل، اعتذرت عن مسلسل “عهد الدم” الذي كانت ستشارك فيه الممثل باسل خياط وتؤدي دور زوجته، ولكن بسبب ضيق الوقت بعد انضمامها لمسلسل “العميد” أعلنت اعتذارها وتمنت التوفيق لفريق العمل.”عهد الدم” من كتابة إياد ابو الشامات وإخراج رامي حنا.
كل التوفيق لأسرة مسلسل “عهد الدم”
الحقيقة كنت بتمنى كون معهن بس للأسف المشكلة بضيق الوقت 🌷 #كاريس_بشار #KaressBashar
— Karess Bashar (@karessbasharnet) September 2, 2019