احتفلت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، مساء امس، بحفل زفاف ابنتها «اُبية الشيم»، في مدينة الجونة السياحية بالغردقة.

وشاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من صور النجوم والنجمات بين الحضور، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري».

وظهرت الفنانة نيللي بإطلالة مميزة، مرتدية «جمبسوت» موديل الهاف ستوميك الكاشف للبطن باللون الأحمر، بينما تألقت الفنانة التونسية درة بفستان منقوش مكشوف البطن أيضًا، وظهر الفنان خالد النبوي بقميص أبيض، كما تألق مصطفى درويش ببليزر وبنطلون باللون الروز الفاتح.

وكان من ضمن الحضور، المهندس هاني سعد، زوج الفنانة درة، والفنانة هالة صدقي.

وتألقت المخرجة كاملة أبو ذكري بفستان باللون البيج، المرصع بالفصوص اللامعة.