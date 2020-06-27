حلت المخرجة المصرية ” كاملة أبو ذكرى ” ضيفة مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” المذاع على إذاعة ” نجوم إف إم ” .

وكشفت كاملة أبو ذكرى خلال الحلقة عن رفضها العمل مع مجموعة من الممثلين التي عملت معهم من قبل ولاترغب في تكرار التجربة مرة أخرى .

وعن السبب وراء ذلك قالت : ” أنا بحب الممثل اللي بيسأل في كل تفصيلة وعايز يفهم شخصيته كويس ويمسك أدوات الشخصية .. كان أحمد الفيشاوي من النوع ده كان بيكلمني 50 مرة في اليوم ده عمره ما يزعجني ” .

وتابعت : ” لكن فيه ممثلين أنا مقدرش أحس إنك فنان وإنت مش بني آدم .. وإنت بني آدم أخلاقك مع اللي حواليك مش عاجباني .. مع اللي بيعامل اللي أقل منه بطريقة فيها سفالة أو اللي بتعتقد إن النجومية إنها تتأخر عن مواعيدها وتخلينا قاعدين مستنيينها 4 أو 5 ساعات ” .

وأكدت كاملة أبو ذكرى أن هذه النوعية من الممثلين لن تتعامل أو تعمل معهم مرة أخرى قائلة : ” كانت مرة ومتكررتش ” .