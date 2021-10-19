أعربت المخرجة ” كاملة أبو ذكرى ” عن دعمها للمخرج ” عمر الزهيري ” مخرج فيلم ريش وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرض لها الفيلم في الساعات القليلة الماضية من جانب بعض الفنانين والاتهامات الموجهة إليه بالإساءة لسمعة مصر بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة .

فكتبت كاملة أبو ذكرى في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” تلميذي وعزيزي المخرج الشاب عمر الزهيري مبروك علي فيلمك وأرجو من الإخوة اللي يبزايدوا بوطنيتهم يرحمونا من كلمة سمعة مصر ” .

وتابعت : ” هو حد قال لحضراتكم إن مصر دي واحدة ست بايرة بتدور علي عريس .. كلمة سمعة مصر دي كلمة مستفزة وتقلل من قيمة مصر .. عيب عليكم بقي كفايه نفاق ومزايدة بإسم إن حضرتك وطني والمسئول عن حماية مصر ” .

وأضافت : ” مبروك يا عمر وافرح بنجاحك وميهمكش من شوية منافقين عايزين يتملقوا من خلال شاب صغير في أول حياته وصدقني الكبار اللي بيخوفونا بيهم عندهم القدرة علي معرفة المنافقين والمتملقين لإنهم كبار وفاهمين .. ما تخافش منهم واحلم كمان وكمان إن شاء الله المستقبل قدامك ” .