احتفلت الفنانة علا غانم، مساء الخميس، بحفل زفاف ابنتها المهندسة كاميليا الدفراوي، على رجل الأعمال الشاب المصري عبد الرحمن علاء رجب، في أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

وخطفت كاميليا الدفراوي الأنظار برقة فستانها، وبساطة إطلالتها التي جمعت بين الرقة والأناقة، وكذلك علا غانم التي أطلت بفستان مميز من الريش.

واحتفلت كاميليا ابنة علا غانم بزفافها، وارتدت فستاناً لامعاً باللون الأبيض المطرز بالخيوط الفضية اللامعة البراقة.

وفضلت ابنة علا غانم اختيار تسريحة شعر أنيقة وبسيطة، حيث تركت شعرها منسدلاً خلف ظهرها، مرتدية طرحة زفاف طويلة وشفافة.

بينما جاء اختيارها للمجوهرات المكملة لإطلالة العروس، من القطع الماسية الفخمة، حيث وضعت على رقبتها كوليه ثمين، وفضلت ارتداء قرطاً بسيطاً من الماس ملاصق للأذن وليس طويلاً.

يذكر ان علا غانم لديها ابنتين هما كاميليا وفريدة من زوجها الاول وليد الدفراوي والذي تزوجته بعمر السابعة عشر وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج كما تزوجت من احمد المسلمي لمدة سبعة أشهر فقط ثم تزوجت من رجل الاعمال عبدالعزيز لبيب.