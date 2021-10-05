انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة ل​شام الذهبي​ إبنة الفنانة السورية ​أصالة نصري​، خلال حفل خطوبتها من زوجها الأول رجل الأعمال “​احمد جوهر​” عام 2013 والذي تزوجته لاحقاً عام 2014 وانفصلت عنه عام 2018.

وفوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل شام قبل خسارتها الوزن، حيث تبدو في الصور بوزن زائد.

واعتبر الكثيرون أن شام تبدو في الصورة أكبر من عمرها على الرغم من أن كان عمرها في ذلك الوقت لم يتخطى العشرين وكانت ما زالت في الجامعة.

صورة قديمة من خطوبة شام الزهبي قبل خسارتها 20 كيلوجرام من وزنها

ومن المعروف أن شام الذهبي قد عانت من زيادة الوزن في مرحلة المراهقة وحتى زواجها الأول، لكنها استطاعت أن تخسر الكثير من وزنها خلال السنوات الماضية.

شام مع والدتها في صورة قديمة

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من ناحية أخري، ولأول مرة منذ إعلان الزواج، خرجت شام ابنة أصالة نصري عن صمتها وباركت لوالدتها ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن.

فبينما نشرت شام صورة لوالدتها وزوجها عبر حسابها الرسمي في إنستجرام موجهة رسالة تهنئة لهما متمنية السعادة للعروسين، أطلت في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة Mbc.

زفاف مشترك؟!

في بداية كلامها، أعربت شام عن سعادتها البالغة لزواج والدتها، مؤكدة أن تستحق كل الفرح في هذه الدنيا، وأضافت أن فائق إنسان خلوق ومهذب وحنون ومحب.

وعن حفل زفاف مشترك مع والدتها بما أنها تحضر لزفافها قريباً، لم تجب شام عن هذا السؤال بل تركت المجال مفتوحاً، وقالت “ما نعرفش نستنى ونشوف”.

كما أكدت أن فائق استطاع أن يكسب قلوب أفراد العائلة جميعاً، مشددة على فرحتها الكبيرة لإعلان ارتباط الثناني.

يُذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت عدة أيام رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها على موقع الصور “إنستجرام“،كما يُذكر أيضاً إستعداد إبنتها شام الذهبي حاليًا للزواج من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

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