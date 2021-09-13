تصدر الشاعر العراقي ​فائق حسن​ الترند ومواقع البحث منذ بعد اعلان زواجه من الفنانة السورية ​أصالة​ وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حياته قبل هذه الزيجة.

كما اهتم كثيرين بمعرفة تفاصيل عن الحياة الشخصية الزوج اصالة الجديد وخاصة من ناحية علاقاته السابقة.

فائق حسن مع زوجته الاولى مارتا حامد

وفي هذا الاطار، كشف الشاعر العراقي فائق حسن في مقابلة له عام 2009 مع صحيفة الراي عن زواجه من ​مارتا حامد​ على الرغم من انه كان رافضًا فكرة الزواج من الأساس،

وتحدث عن تفاصيل لقائه الأول مع زوجته الأولى وقال: “اخترت مارتا لتشارك المهندس كموديل في كليب أغنية “مو على كيفك” من كلمات الشاعرة نسرين بنت محمد، وألحان نسرين وماجد”.

وأشار فائق أن كل الاشعار التي كتبها يومها كان يستوحيها من حبه لها لكن زواجهما لم يدم وانفصلا من دون أن ينجبا الأطفال.