يشهد شهر مايو ميلاد الفنانة الشابة «أسماء جلال»، التي ولدت في 22 مايو عام 1995، وحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام، ودخلت مجال التمثيل بناء على ترشيح من المخرج بيتر ميمي، للمشاركة في بطولة مسلسل «الأب الروحي»، الذي حققت نجاحا كبيرا خلاله.

أسماء جلال

وتوالت مشاركاتها الفنية فيما بعد، في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها المشاركة في الجزأين الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات»، و«خلي بالك من زيزي» و«الغرفة 207»، و«أشغال شقة».

موديل محجبات

كانت تعمل أسماء جلال كموديل للمحجبات، وعملت مع متاجر كثيرة لتكون موديل لتصميماتها، وحتى الآن لها صور كإعلان ترويجي لملابس ومستلزمات الحجاب، كما كانت موديل لخبراء التجميل؛ حيث ظهرت في صور كثيرة تستعرض صيحات المكياج حينها.

بدايات أسماء جلال في التمثيل

كانت قد كشفت «جلال» بدايتها مع التمثيل؛ واصفة إياها بأنها «بائسة»، فعائلتها عارضت دخولها هذا المجال، وبالنسبة لوالدتها، كان ذلك «مستحيلا».

وقالت «أسماء» إن انجذابها للتمثيل بدأ بإعجابها بمؤديات الرقصات في الإعلانات، وشعرت في تلك الفترة برغبة في تجربة الظهور في التليفزيون.

وخلال لقاء سابق لها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة dmc، قالت أسماء جلال: «بابا حاول يساعدني شوية من ورا ماما، فحصلت خناقة، والموضوع اتقفل تماما إلى أن دخلت الجامعة، وبدأت أدخل المسرح والورش وتجارب الأداء».

وأضافت: «عملت كذا أوديشن مكانش حد بيكلمني خالص، لقيتهم فجأة بيكلموني في شركة إنتاج، عندك تصوير الأسبوع الجاي».

وحسب ما روته، كانت تلك المكالمة للمشاركة بدور صعيدي في مسلسل «الأب الروحي» (الجزء الأول عام 2017)، وكان وقت اكتشاف عدد من الشباب الجديد، وكل منهم صور على الأقل عملا أو عملين، أما هي فكانت «لا تعرف شيئا».

ووصفت أسماء جلال لحظة اكتشاف والدتها دخولها عالم التمثيل بعد فترة قائلة: «ماما شافتني في مسلسل (كأنه إمبارح)، كل ده ماكانتش عرفت إني بمثل، وهي بتقطع السلطة قالت لي تعرفي شفت بنت شبهك في المسلسل،» وعندما أخبرتها بأني نفس البنت؛ انهارت.

وبعد اتجاهها إلى مجال التمثيل، اتخذت «جلال» قرار التخلي عن الحجاب، وبدأت صورها من أعمالها الفنية تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة الاجتماعية لأسماء جلال

ومن ناحية أنباء ارتباط «أسماء جلال» تداول الناشطون لمرات عدة أخبارًا حول ارتباط وزواج الفنانة الشابة، إلا أن كل تلك الأحاديث مجرد شائعات، وأسماء صرحت بأنها ليست مرتبطة ولا تفكر حاليًا سوى في عملها، بالإضافة إلى أنها قالت إنها عندما تتزوج ستعلن ذلك أمام الجميع ولا بد من وجود «كيميا» بينها وبين الشخص الذي سوف يكون شريك حياتها.

وانتشرت شائعة من قبل الجمهور حول علاقة تربط أسماء جلال ومغني الراب الرابر المصري ويجز، وذلك بعد نشرها صورة تجمعهما معًا بمناسبة عيد ميلاده على «إنستجرام» إلا أنها نفت ذلك، وقالت إنه لا مشكلة لديها بالارتباط بشخص أصغر منها من حيث المبدأ.

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