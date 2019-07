” كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه ” .. مي نور الشريف توضح حقيقة إساءتها لفاروق الفيشاوي

View this post on Instagram

#مي_نور_الشريف #مي_نورالشريف مي مالهاش اى اكونت غير الاكونت بتاعها الموثق بالعلامه الزرقا واى شات مش موجود فيه علامه زرقا يبقي مش مي حتى لو باسمها وصورتها وكفايه ظلم لحد كدا مي انسانه محترمه وفي واحد مجنون ومتخلف قاصد يكرهه الناس فيها وبيستغل اى ظرف عشان يعمل كدا ولذلك استغل عزاء الراحل فاروق الفيشاوي وعمل شات زي اللى اتنشر ارجوكو اتاكدوا الاول قبل ماتظلمو الناس سواء مي او غيرها