” كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه ” .. مي نور الشريف توضح حقيقة إساءتها لفاروق الفيشاوي

أعربت الفنانة المصرية ” مي نور الشريف ” عن انزعاجها وغضبها الشديد من المحادثة التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية والتي نسبت إليها من خلال حساب يحمل إسمها .
وتتضمن المحادثة كلام يحمل إساءة قوية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي : ” بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف .. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه ” .
لترد مي على تلك المحادثة مؤكدة أن هذا الحساب مزيف ولا يخصها .. ونشرت مقطع فيديو لها عبر حساب والدتها على موقع ” إنستجرام ” لتوضيح الامر .
وقالت أنها لم تقل ذلك وأن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة موضحة أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه .
وتابعت قائلة : ” الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده قلة أدب وإهانة ليه وإهانة ليا .. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقا حرام عليه ” .
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#مي_نور_الشريف #مي_نورالشريف مي مالهاش اى اكونت غير الاكونت بتاعها الموثق بالعلامه الزرقا واى شات مش موجود فيه علامه زرقا يبقي مش مي حتى لو باسمها وصورتها وكفايه ظلم لحد كدا مي انسانه محترمه وفي واحد مجنون ومتخلف قاصد يكرهه الناس فيها وبيستغل اى ظرف عشان يعمل كدا ولذلك استغل عزاء الراحل فاروق الفيشاوي وعمل شات زي اللى اتنشر ارجوكو اتاكدوا الاول قبل ماتظلمو الناس سواء مي او غيرها