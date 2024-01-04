تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب حفلها الأخير في رأس السنة بدبي، وتداول أنباء عن دخولها في قصة حب جديدة عقب طلاقها.

حقيقة علاقة شيرين بخطيب مريهان حسين السابق

وفي التفاصيل، ظهر شخص برفقة شيرين عبدالوهاب بحفلها الأخير بدبي قبل أيام، الا ان هناك تضارب في المعلومات ما اذا كان هذا الشخص، وهو طبيب، حبيب شيرين الجديد، ام انه يشرف على الإهتمام بحالتها الصحية بشكل دائم حتى تحسنت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، كما يرافقها دائما للاهتمام بوضعها الصحي.

ويتردد أن طبيب شيرين هو الخطيب السابق لـ ميرهان حسين نجمة ستار أكاديمي، مما تسبب في جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا.

وكانت قد كشفت شيرين عبد الوهاب حقيقة ارتباطها، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام لأكثر من 6 سنوات.

قالت شيرين عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، إن تلك الشائعات المتداولة حول ارتباطها غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة، وعلقت قائلة «مفيش ارتباط أنا لسه في شهور العدة».

شيرين عبد الوهاب وشعب العراق

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتنوعت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض مع تعليق الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بدبي.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أزمة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير، كالآتي: “العراق يشرفك ويشرف نص مصر – شيرين قصدها مثل مصري يعني جاية من العراق مكان بعيد.. ما تقصد الاساءة”.

أول تعليق من مريهان حسين علي ارتباط شيرين عبد الوهاب

ونشرت الفنانة مريهان حسين، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وذلك عقب أنباء ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق.

وكتبت مريهان حسين عبر خاصية “الاستوري”: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

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