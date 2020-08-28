وضعت المغنية الأميركية كايتي بيري طفلتها الأولى من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم. وأطلق الثنائي على مولودتهما اسم دايزي دوف بلوم ويعني زهرة الأقحوان وطائر الحمام.

وهنّأت منظمة “اليونيسف” بيري بإنجابها، خصوصاً أن الأخيرة سفيرتها للنوايا الحسنة. ونُشرت الصورة الأولى لمولودة بيري في حسابها الخاص عبر موقع “إنستغرام” على صفحات “اليونيسف”.

وأشار الثنائي بصفتهما سفراء للنوايا الحسنة، إلى أن ولادة الطفل سليم ومعافى أصبحت من الأمور الشائكة هذه الأيام، لأن مجال الرعاية الصحية يعاني من نقص كبير في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك أنشآ سويّاً صفحة لدعوة محبيهما للتبرّع لصالح الأمومة والطفولة حول العالم، تحت إشراف “اليونيسف”.