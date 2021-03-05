نشرت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ صورا مثيرة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كايلي جينر في الصور مرتدية حمالة صدرها، وتضع نظارات شمسية، وفي احداها ظهرت وهي تدير مؤخرتها. وقد تخطت صورها الـ 7 ملايين علامة اعجاب.

الجدير ذكره أن كايلي جينر كانت قد نشرت مؤخراً صورة ومقطع فيديو لها و هي بالملابس الداخلية، اذ اكتفت بإرتداء حمالة صدر و”سترينغ”، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وظهرت وهي مستلقية على الكنبة، وتقوم بإيحاءات جنسية.





