كريم عبدالعزيز يعتذر بعد اتهامه بالسرقة!

قام الفنان المصري كريم عبدالعزيز بطرح البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد نادي الرجال السري، والذي ظهر فيه منفردًا، مرتديًا زي قائد طائرة.

ولم تمر ساعات قليلة على طرح البوستر، حتى وجه الفنان المصري نفسه في أزمة بسبب تصميم البوستر، وتحديدًا بخصوص الجزء الخاص بشعار الشارب والقبعة الموجود حول عنوان الفيلم.

حيث وُجهت لكريم عبدالعزيز انتقادات شديدة لأن هذا الشعار منقول من شعار أحد المجموعات الرجالية على فيسبوك، وقام أعضاء المجموعة بتوجيه اتهامات بالسرقة للفنان ومصمم البوستر..

وكرد فعل سريع، قام عبدالعزيز بنشر إعتذار عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه أن ما حدث مجرد توارد أفكار بين مصمم البوستر والمجموعة، وأنه لم يكتشف هذا إلا الآن، كما دعا أعضاء المجموعة لمشاهدة الفيلم.