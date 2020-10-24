شارك الفنان المصري “كريم فهمي” جمهوره ومحبيه عبر خاصية “ستوري” لحسابه الرسمي علي موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، بصورة ظهر من خلالها مع زوجته، ولفت كريم فهمي وزوجته الإنتباه بإرتدائه ملابس تشبه نفس ملابس زوجته. وعلّق الجمهور بقولهم :عملتوها إزاي دي” .

كما حرص كريم فهمي علي توجية رسالة رومانسية لزوجته في وقتٍ لاحق احتفالا بعيد زواجهما حيث قال: “ذكرى سعيدة يا أحلى وأحن واحدة في الدنيا ويارب تفضلي ضهري وسندي وحبيبتي وتستحميلني بأرفي وعصبيتي وشغلي ، يا بيبي بحبك شكرا”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين حرصوا علي الدعاء لهم بحياة سعيدة بعيدا عن أي أزمات .

كريم فهمي وزوجته بنفس الملابس

وفي السياق الفنى، يُذكر أن الفنان كريم فهمي خاض الموسم الرمضاني الماضي 2020، بـ “مسلسل ونحب تاني ليه”مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير وسوسن بدر وتارا عماد وعدد من نجوم الفن، وأستطاعوا ان يحققوا من خلال هذا العمل نجاحا كبيرا واشاد بهم عدد كبير من متابعي الأعمال الدرامية في رمضان .

كما يُشار إلي أن كريم فهمي ينتظر خلال الفترة الحالية طرح فيلمه الجديد “ديدو” الذي انتهي من تصويره منذ ما يقرب من عام وكان من المقرر طرحه خلال الفترة الماضية لولا ظهور فيروس كورونا وانتشاره في كافة دول العالم، ويشارك في بطولة هذا الفيلم كل من كريم فهمي وهشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وريم مصطفي وأحمد فتحي ومن تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح .