الصفحة الرئيسية فن كريم فهمي يسخر من ياسمين عبد العزيز : ” فهميني دماغك فيها...

كريم فهمي يسخر من ياسمين عبد العزيز : ” فهميني دماغك فيها إيه “

بواسطة -
0 896

نشر الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من كواليس تصوير مسلسل ” ونحب تاني ليه ” التي تجمعه مع الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” ومن المقرر عرضها في رمضان 2020 .

وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” ونحب تاني ليه مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز .. وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في تالت تعامل مع بعض بعد حالة عشق وحسن وبقلظ ” .

لترد عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز في تعليق فكتبت : ” يا أحمديكو ” .

وهو الأمر الذي أثار سخرية كريم فهمي منها حيث تساءل إن كانت تظنه شقيقه أحمد فهمي وهي تعمل معه وعلق على ذلك فقال : ” طبعا أنا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا .. بس الفكرة بقي هو إنتي فاكرة كل ده إن أحمد أخويا اللي بيمثل معاكي كل ده ولا إيه ولا انتي بتفكري في إيه .. فهميني دماغك فيها إيه .. احمديكو مين ؟ ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.