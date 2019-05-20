كلوي كارداشيان تخضع لعملية تجميلية لأنفها.. شاهدوا كم تغيرت!

خضعت نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ لعملية تجميلية في الأنف، وقد اعترفت بذلك خلال ظهورها في مقابلة مع لورا فاسار، وقالت ان شيئاً ما قد تغيّر في وجهها. وعلى الفور لاحظ المتابعون ان أنف كلوي تغير كثيرا حيث علق أحدهم: “ماذا حصل لأنف كلوي؟” مشددين على فكرة انها لم تكن تحتاج لعملية تجميلية لأنفها خصوصا انها كانت جميلة من دونها لكن يبدو انها قررت ان تعدل في شكله.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> I love a good hair flip photo A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 14, 2019 at 5:12am PDT

وكانت قد كشفت كلوي قبل سنتين أنها تفكر في الحصول على عملية تجميل في أنفها، بعد أن توّقع أحد المعجبين أنها قد خضعت فعلاً للعملية، لكنها علّقت على الموضوع قائلةً: “أعتقد أني سأخضع لعملية التجميل لأنفي، وأنا أفكر بذلك كل يوم، لكني خائفة من الخضوع تحت أدوات الجراحة، وأفضل الظهور بأنفي كما هو”.