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كلوي كارداشيان تخضع لعملية تجميلية لأنفها.. شاهدوا كم تغيرت!

بواسطة -
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khloekardashian

كلوي كارداشيان تخضع لعملية تجميلية لأنفها.. شاهدوا كم تغيرت!

خضعت نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ لعملية تجميلية في الأنف، وقد اعترفت بذلك خلال ظهورها في مقابلة مع لورا فاسار، وقالت ان شيئاً ما قد تغيّر في وجهها. وعلى الفور لاحظ المتابعون ان أنف كلوي تغير كثيرا حيث علق أحدهم: “ماذا حصل لأنف كلوي؟” مشددين على فكرة انها لم تكن تحتاج لعملية تجميلية لأنفها خصوصا انها كانت جميلة من دونها لكن يبدو انها قررت ان تعدل في شكله.

 

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I love a good hair flip photo

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وكانت قد كشفت كلوي قبل سنتين أنها تفكر في الحصول على عملية تجميل في أنفها، بعد أن توّقع أحد المعجبين أنها قد خضعت فعلاً للعملية، لكنها علّقت على الموضوع قائلةً: “أعتقد أني سأخضع لعملية التجميل لأنفي، وأنا أفكر بذلك كل يوم، لكني خائفة من الخضوع تحت أدوات الجراحة، وأفضل الظهور بأنفي كما هو”.

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