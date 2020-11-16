فجرت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، مفاجأة حول الخلاف الدائر بين النجمتين اللبنانيتين اليسا ونانسي عجرم حول من منهما تحتل المرتبة الاولى مؤكدة ان ليست نانسي شخصيا من قامت بالرد على اليسا.

وبدأت نضال الاحمدية كلامها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”، بوصف ما جرى بأن هناك ” كم هائل من التفاهة ومن السخف”.

وقالت نضال الاحمدية إن القائمين على إدارة حسابات نانسى عجرم على مواقع السوشيال ميديا هم من ورطوها فى هذه الازمة مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، أن إليسا أذكى من نانسى عجرم كثيرا، بتوظيفها أشخاصا مؤهلين للتعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا، مردفة: “هناك أشخاص يردوا نيابة عن نانسى عجرم على صفحتها على تويتر، وهذه خطيئة كبرى”.

(سخافة وتفاهة) وإليسا أذكى من نانسي وغضب ميريام فارس.. المداخلة الكاملة لنضال الأحمدية الإعلامية اللبنانية عن خناقة (إليسا ونانسي على تويتر)#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/lhZenhFtfG pic.twitter.com/pKFXu8PGPd — MBC مصر (@mbcmasr) November 16, 2020

ووجهت نضال معاتبة لنانسي عجرم وقالت: “نانسي بنت عيلة وبنت بيت هذا جوابك على تقرير او مقابلة ؟ بدل ما تباركي لاليسا على خلاصها من المرض اللعين وعم تحتفل بالسنوية العشرين بدل ما تقوليها مبروك وانا بعرف نانسي هيك بتفكر ب”.

ونشبت أزمة في الأيام الأخيرة بين المطربتين، نانسى عجرم وإليسا، حيث إنه بعدما أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث متابعيها، ووصفها للنجمة نانسي عجرم في إحدى اللقاء التليفزيونية مؤخرا بـ”البنت البيبي”، غردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة:”خليني احسم الجدل من الآخر، نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدى منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفنى، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”.

يأتى ذلك بعدما قالت الفنانة نانسي عجرم عبر تويتر: “بفكروا إن المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأن ما تعود ينزل لمستوى السخافات”، مضيفة :”إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator “.

ويبدو أن الفنانة نانسي عجرم قد غضبت من تصريحات النجمة إليسا خلال الاحتفال بمرور 20 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية عبر فضائية “mtv” التى قالت فيها :”هيفاء وهبي الشكل الحلو، وقدرت تكون ظاهرة، ونانسي عجرم هيك البنت البيبي إذا بدك.. وبعدين أنا ما بقدر أصنف حالي.. بس بعدين كل واحد أخذ خط، وفى وقت من الأوقات مكنتش انزعج إنهم يحطونى مع أسماء ولكن كنت أحب أقول أننى لا أقدم شغل مثل أحد”.