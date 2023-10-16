نعت كلا من النجمتين كندة علوش وسيرين عبد النورالإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، والتي وفاتها المنية صباح اليوم الأحد، داخل منزلها في بيروت، عن عمر يناهز الـ 62، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان .

كندة علوش وسيرين عبد النور ينعيان جيزيل خوري

حيث نشرت كندة علوش من خلال حسابها الشخصي على موقع “إكس” تويتة قائلة : “: “جيزيل خورى لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها”.

#جيزيل_خوري لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها 🙏💔 https://t.co/3zil0qhpzZ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 15, 2023

كما غردت سيرين عبد النور أيضًا من خلال موقع “إكس ” قائلة : “الراحة الأبدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها وداعًا جيزيل خوري”.

الراحة الابدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها

وداعاً #جيزيل_خوري 🤍 pic.twitter.com/MYqigYbqFp — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 15, 2023

مسيرة جيزيل خوري الإعلامية

ولدت جيزيل خوري في الأشرفية ببيروت في لبنان عام 1961، ودرست الإعلام والتاريخ، وانطلقت مسيرتها الإعلامية عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، وقدمت على هذه الشاشة المحلية برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج “حوار العمر”.

وكان آخر محطاتها في قناة “سكاي نيوز عربية” في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري “مع جيزال”، والذي استضافت من خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي”.

كانت جيزيل خوري متزوجة بعد قصة حب من الصحفي سمير قصير، وبعد رحيله أطلقت الراحلة مؤسّسةً تحمل اسمه في 2006، وحوّلتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحرّيات الإعلامية والثقافية في المشرق العربي، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أن جيزيل كانت قد أصيبت بمرض السرطان منذ نحو عامين ونصف، لكنها واصلت عملها، وصرحت المصادر أن حالتها الصحية قد تدهورت فجأة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل الوفاة وحجزت بالمستشفى

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