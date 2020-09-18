حرصت الفنانة السورية كندة علوش على ابداء رأيها في ألبوم “لا تستسلم” الذي طرحته الفنانة أصالة وتوجيه رسالة لها عبر تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر.

وقد كتبت كندة علوش مشيدة بالالبوم قائلة: “أصولتي الغالية صديقتي وأختي ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد لا تستسلم من اللحظات الأولى لنزوله”.

واضافة كندة: “أغاني رائعة مشغولة بالدهب ومعجونة بروحك الشغوفة وصوتك الساحر وبألحان وكلمات رائعة.. الله يكللك تعبك بنجاح استثنائي متل المجهود والطاقة اللي حطيتيون بالعمل”.

أصولتي الغالية صديقتي وأختي ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد #لاتستسلم من اللحظات الأولى لنزوله

أغاني راائعة مشغولة بالدهب ومعجونة بروحك الشغوفة وصوتك الساحر وبألحان وكلمات رائعة

الله يكللك تعبك بنجاح استثنائي متل المجهود والطاقة الي حطيتيون بالعمل @AssalaOfficial #أصالة pic.twitter.com/qtgc4jvvTL — Kinda Alloush (@KindaAlloush) September 18, 2020

يذكر أن البوم “لا تستسلم” يضم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية منها أغنية “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات و ألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالى” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية “كالمعتاد” من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “نعم اشتاق” من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “سوى”من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “يوم لى” من كلمات قوس، ألحان بازل، “المحك” من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، “غيمتك” من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، “نظرتى” من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما يضم الألبوم أغانى “أنا معاك” من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، “بيان” من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “لا تستسلم” من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “غمض عيونك” من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، “أنا عمرى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “اشتقت لك” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.