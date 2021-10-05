علقت الفنانة السورية كندة علوش، على العطل الذي اصاب منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام، متمنية تعطل باقي التطبيقات الأخرى.

وقالت كندة علوش في تغريدة عبر حسابها على تويتر”: “بعد العطل الي صاير لـ الواتساب و إنستجرام و فيسبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وإدمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل”.

بعد العطل الي صاير لل #الواتساب و #إنستغرام و #فسيبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وادمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل

بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 4, 2021

ثم استطلعت كندة علوش رأي متابعيها حول ذلك قائلة: بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟”.

وقد جاءت معظم تعليقات المتابعين على خلاف رأي كندة علوش حيث قال لها احدهم “لو حصل العطل.. مش هتقدري تكتبي الأمنيات هنا” لتجيبه: “مش مهم آخذ أجازة من الأمنيات وأقولها في قلبي زي زمان”.

مش مهم آخذ أجازة من الأمنيات وأقولها في قلبي زي زمان — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 4, 2021

وكانت صحيفة بلومبيرغ، قد قالت إن خسائر مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيس بوك.