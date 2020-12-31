نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يرجع إلى كواليس تصوير مسلسلها ” حجر جهنم ” .

حيث احتفل بها المخرج الراحل ” حاتم علي ” مع فريق العمل في ذلك الوقت بزفافها على الفنان ” عمرو يوسف ” في مفاجأة لها .

ويظهر في مقطع الفيديو حاتم علي وهو يقدم لها محبس شعر يحمل كلمة ” The bride ” لترتديه كندة فيما تقوم بتقطيع قالب الحلوى وسط صوت الزغاريد من الموجودين بالتصوير .

وكتبت كندة علوش في تعليقها على الفيديو وتذكرها لهذا الموقف من جانب المخرج الراحل قائلة : ” شكرا عالفيديو .. تزامن زفافي في أسوان مع تصوير مسلسل حجر جهنم وبعد أجازة خمس أيام رجعت عالتصوير لقيت أستاذي الغالي حاتم علي وأروى وشيرين وحبايبي عاملين مفاجأة احتفال بزواجي ” .

وتابعت : ” والأستاذ حاتم فركش (وقف التصوير) بنص اليوم احتفالاً .. كل اللي اشتغلو معو بيعرفو شو يعني يفركش بنص اليوم ” .

يذكر أن المخرج حاتم علي رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي إثر إصابته بسكتة قلبية في أحد فنادق القاهرة عن عمر يناهز الـ 58 عامًا .

ومن المقرر أن يصل جثمانه مساء اليوم إلى دمشق على أن تشيع جنازته لمثواه الأخير يوم غد عقب صلاة الجمعة .