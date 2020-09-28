أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن سعادتها بردود الأفعال على الحلقة الاولي من حكاية “ضي القمر “من مسلسل “إلا أنا” التي عرضت أمس السبت على قناة DMC،

ونشرت كندة علوش صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة ” سعيدة جداً بردود الفعل على الحلقة الأولى من حكاية ضي القمر وبتمني تتابعوا الحلقة الثانية واسمع أراءكم”.

وعرضت قناة DMC الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان ” ضى القمر” يوم السبت وتعيد هذه الحكاية كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والانجاب، وهى سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية “أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.