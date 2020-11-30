نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلاله بصحبة إحدى صديقاتها.

و أدت كنزي، في الفيديو، رقصة بصحبة صديقتها على أنغام إحدى الأغنيات العالمية، حيث لاقى الفيديو عدد من التعليقات والانتقادات لابنة الهضبة.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ونعم التربية” و “مش فاضى يربي” و “يا عم عمرو انت فين كدة الله”.

ومنذ أيام، احتفلت كنزي دياب، بعيد ميلادها الـ21، بعدة صور “مثيرة للجدل”، شاركتها مع متابعيها، عبر انستغرام.

ونشرت “كنزي”، 4 صور لها، ظهرت خلال واحدة منها ببنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويلة، خلال تعمدها التصوير بحركة يد خادشة للحياء، فيما ظهرت في لقطة أخرى خلال احتضان شاب لها.

وأطلت ابنة عمرو دياب في إحدى الصور، بأزياء جريئة سوداء، بجوار بلالين هيليوم فاتحة اللون، تحمل عمرها. وعلقت “كنزي”، على صور الاحتفال بعيد الميلاد، قائلة باللغة الإنجليزية: “هذا مهرجاني”.

فيما وجهت زينة عاشور، رسالة لابنيها التوأم من الفنان عمرو دياب “كنزي” و”عبدالله”، بعيد ميلادهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت زينة، صورة جمعت أبنائها، معلقة عليها: “كل سنة وأنتوا طيبين كيكس وعبودي، بحبكم جدًا، أبقوا كما أنتوا عليه من أجلي، أنتوا الأفضل، لا تتغيروا”.