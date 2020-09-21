شاركت كل من نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، وكنزي عمرو دياب ابنته من السعودية زينة عاشور بصور لإطلالات جديدة لهن وذلك عبر حسابهن على انستغرام.

وظهرت “نور” بملابس شتوية طويلة وبأكمام ممتدة إلى المعصمين، فضلًا عن صبغ شعر بـ3 ألوان، حيث ظهر الجانب الأيمن من الغُرة باللون البنفسجي، فيما اختارت اللون “البني الأشقر القاتم” للجانب الأيسر من الغُرة، مع الاعتماد على اللون “الكستنائي الغامق” فيما تبقى من خصلات الشعر.

أما “كنزي” فقد أطلت بصورة من غرفة نومها بـ”ستومك” أخضر اللون ومكشوف الصدر، والذي تميز بأنه فصفاض وبأكمام طويلة، فضلًا عن أنه غير منقوش، مع شعر أشقر “كيرلي” ومكياج بسيط.