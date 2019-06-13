كوريون يؤدون أغنية ” إنت معلم ” لسعد المجرد

قامت الفرقة الكورية الجنوبية “B.I.G ” بنشر مقطع فيديو تؤدي فيه أغنية إنت معلم للفنان المغربي سعد المجرد .

الأمر الذي لقى استحسانا كبيرا لدى جمهور المستمعين العرب وردود فعل إيجابية حول اداء أعضاء الفرقة للأغنية وإضافة لمستهم الخاصة بها وخصوصا مع محاولتهم في تقليد اللهجة المغربية وهو ما أضفى الكثير من الطرافة على نسختهم الخاصة من الأغنية التي حققت مشاهدات قياسية وأدخلت أغنية سعد المجرد باب العالمية .

وقد أدت الفرقة الكورية مجموعة من الأغاني العربية من قبل مثل أغنية ” 3 دقات ” للفنان المصري ” أبو ” وأغنية ” لا بزاف ” للفرقة المغربية ” ذا فايف ” .

ويتكون فريق ” B.I.G ” من 5 شبان وفتاة من العاصمة الكورية الجنوبية سول .