كشف الكوميديان المصري “حسام داغر” عن نسبه الذي يعود للرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) وإبنته فاطمة الزهراء، حيث نشر “داغر” عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لبطاقة انتمائه لنقابة الاشراف بالقاهرة وأخري لشهادة تؤكد صحة ما قاله.

وعلّق داغر علي الصور حيث كتب تدوينة قال فيها: “مولد نبوي شريف علي العالم باسره مولد خاتم المرسلين.. يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً اعتماد أوراق انتسابي وقد نشرتها من قبل وليا الشرف مابعده شرف لنسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفي لأخر أسماء شجرة عائلتي الي نسل الامام جدي الحسين ابن جدي الامام علي بن ابي طالب وجدتي السيدة فاطمة الزهراء بنت اشرف الخلق جدي و لي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم” .

في سياقٍ آخر، نشر الفنان حسام داغر، صورة له برفقة الفنان سليمان عيد من حفل زفاف إبنة الأخير الذي أقيم قبل أيام في أحد الأماكن بمدينة السادس من أكتوبر. وعلّق “داغر”، على الصورة التي نشرها عبر “إنستجرام”، مهنئًا “عيد”، وقال: “مبروك يا سليمان فرح بنتك كانت ليلة جميلة زيك يا حبيبي ربنا يسعدها”.

وعلي الصعيد الفنى، ظهر الفنان حسام داغر، داخل كواليس تصوير الجزء الثاني من “مسلسل اللعبة”، كاشفا عن شخصيته بالعمل، ونشر داغر، صورا من الكواليس عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : “شخصية رجب.. مسلسل اللعبة الجزء الثاني (ليفيل الوحش) “، يُذكر أن “مسلسل اللعبة ٢” بطولة :شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.