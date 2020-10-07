ذكرت المذيعة التركية بيرجان بالي في برنامجها، أنّ الممثل كيفانش تاتليتوغ، المشهور في العالم العربي باسم مهند، عنّف زوجته التي تعمل منسقةً للموضة باشاك ديزر. وذكرت المذيعة أنّ كيفانش “أصبح عصبياً وعدوانياً بعد الزواج”، كما وأنّه مارس العنف على زوجته أكثر من مرة.

وكان كيفانش تاتليتوغ قد تزوج من باشاك ديزر في فبراير 2016 حين عقد حفلا بسيطاً في باريس.

شارك كيفانش تاتليتوغ مؤخراً في مسلسل اصطدام، حيث قدم شخصية ضابط شرطة، بجوار بطلة المسلسل إلتشين سانجو، التي تعرف في الوطن العربي باسم ديمة أو دفنة، نظراً لدورها في مسلسل حب للإيجار.

بجانب مسلسله التركي “نور”، الذي نال كيفانش بسببه شهرة واسعة في الوطن العربي نظراً لدوره المميز، تأتي أبرز أعمال الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، مسلسلات “ميرنا وخليل”، “العشق الممنوع”، “عودة مهند”، “ليث ونورا”، “جسور وجميلة”.