كيفانش تاتليتوغ متّهم بقطع آذان كلبه ويثير جدلا كبيرا في تركيا !

اتّهم صحافي تركي النجم ​كيفانش تاتليتوغ​ بقطع آذان كلبه “مارس”، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا في تركيا وازعج تاتليتوغ الذي نفى ما يقوله هذا الصحافي.

وقال كيفانش عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يجيب على شيء على الشبكة العنكبوتية، لكن طالما الموضوع يعني الحيوانات فعليه أن يبرّر موقفه ليرفع هذه التهمة الكاذبة عنه.

واشار كيفانش الى انه لم يفعل اي شيء بهذا الكلب، فعندما استلمه كان مقطوع الأذنين.

الجدير ذكره ان كيفانش يقوم حاليا ببطولة مسلسل “إصطدام” يؤدي فيه دور محقق في الشرطة يدعى “ماهر”، يخسر زوجته وابنته في حادث إرهابي، ويعمد لاحقا الى تغيير إسم ماهر واستبداله بإسم جديد وهو “قادر”، وذلك بسبب انتشار الاسم الأول كثيرًا في الأعمال الدرامية التركية.