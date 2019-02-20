كيفانش تاتليتوغ مع زوجته بصورة رومنسية لمناسبة عيد زواجهما الثالث

إحتفالاً بعيد زواجه الثالث الذي يصادف بالأمس في الـ19 من شهر شباط/فبراير، نشر الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ المعروف في العالم العربي بإسم مهند عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة رومنسية جمعته بزوجته مصممة الأزياء ​باشاك ديزير​.

وظهر الثنائي في الصورة التي أخذت يوم زفافهما الذي أُقيم قبل 3 سنوات داخل السفارة التركية في العاصمة الفرنسية باريس بإطلالة رومنسية مليئة بالحب.

ومن ناحية أخرى، يواصل تاتليتوغ تصدر شباك التذاكر في تركيا بفيلمه الجديد “الأعمال المنظمة 2” وذلك على الرغم من مرور 3 أسابيع على بدأ عرضه.