بعد مرور 3 أشهر على وفاة الفنان المصري سمير غانم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الراحل على الكوبري الجديد عند محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وحرصت النجمة دنيا سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس عبد السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وكتبت دنيا سمير غانم شكر للسيسي عبر “إنستجرام” : “شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري فخورة بيك و فخورة إني شايلة إسمك”.

كما حرص الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، علي توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، وكتب الإعلامى رامى رضوان، عبر حسابه بـ فيسبوك قائلًا: “شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

نرشح لك – دنيا سمير غانم تكشف عن آخر ما قالته والدتها لها وتعلق : ” بقيت يتيمة من غيرك يا أمي “

كما تقدم الفنان “حسن الرداد“، زوج الفنانة إيمى سمير غانم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم الفنان الراحل على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب. ونشر ، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من قرار الرئيس، صحبها بتعليق: “شكرا سيادة الرئيس”.

وكان الرئيسي السيسي قد كتب عبر حسابه على تويتر ناعيًا الفنان سمير غانم: “أنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا بـ مايو، تاركاً خلفه ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وفاة الفنان سمير غانم

ورحل النجم الكبير سمير غانم، يوم 20/ مايو، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأسابيع الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

والفنان القدير من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى النجمين جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، تلك الفرقة التي لمعت بشدة وتمكنت من جذب الانتباه، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية الناجحة للغاية، ومازال الجمهور مرتبطا بها حتى اللحظة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “