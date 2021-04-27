ردت الممثلة البحرينية المهرة البحرينية على الأنباء التي راجت على مواقع التواصل بشأن زواجها من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف زوج الفنانة بلقيس فتحي والذي اعلنت مؤخرا عن قيامها برفع دعوى خلع ضده.

وكتبت المهرة عبر حسابها على “سناب شات”:”البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها”.

وأضافت في تعليق آخر:” كما تدين تدان وهو خاين ولو دار ولف الزمان غريبة عقليتك راقية بس اختيارتك فاشلة من تاجر المخدرات، وهذا خاين عشرة، ومهما حلف بيرجع يخونك بما اني افهم بتحليل الشخصيات انتي متسرعة ومندفعة، في أفضل منه يتمنونك انتبهي من هالخطوة بيحن لها طال الزمن ولا قصر وبتعيشين حسرة دايم”.

وتابعت:” طول ما هو بالحلال وارجع اذكرج ان البيوت اسرار وانا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري انا اتكلم عن نفسي بيتي سري”.

وجاء رد المهرة على تعليقات متابعين منها:” وهل خطوبة المهرة البحرينية سبب من أسباب الخلع؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة”، و”خلعت زوجها وراج تزوج المهرة البحرينية”.

وفي التعليقات أيضًا:” يقال انه خاطب المهرة البحرينية.. الدنيا دول تركت نايف وخذت ذا وهو راح خطب المهرة على راسها”.

وعلقت فتاة:” قالت شمس في آخر مقابله اللي يتزوج او يتعرف ع فنانه في كم وحده تضل تحوم وراه وتريد تاخذه يحلا بعينهن نفسيات”.

وكذب آخرون الأمر، وكتبت فتاة:” ياخي واضح فيلم قبل فترة بلقيس مصورة مع مهره بالسناب ياهوه تعبنا من ذا المشاهير وحركاتهم”، و” معقوله؟ ما اتوقع صحيح”.